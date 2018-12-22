السيسى يصل مقر افتتاح المشروع القومى للصوب الزراعية

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر افتتاح المشروع القومى للصوب الزراعية، بمدينة العاشر من رمضان، تمهيدا لافتتاحه.

وقد اكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن هذه المشروعات ترتكز علي محورين، اولهما الـ100 ألف صوبة واستصلاح المليون ونصف المليون فدان، مما سيوفر إنتاج محاصيل زراعية في غير مواسمها، والثانية ما يؤدي إلى التصدير بجودة عالية جد، وسد الفجوة، وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب وفئات عمرية أكبر.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة، إلي أن مشروع الصوب الزراعية سيوفر 40% من المياه، وينتج نفس الكم من الإنتاج ، وهو ما يصب فى استراتيجية الدولة لترشيد المياه.