سعر الجنيه المصري مقابل دينار بحريني اليوم السبت 21كانون الأول ديسمبر 2019
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سعر الجنيه المصري مقابل دينار بحريني اليوم السبت 21كانون الأول ديسمبر 2019

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العرب اليوم - سعر الجنيه المصري مقابل دينار بحريني اليوم السبت 21كانون الأول ديسمبر 2019

سعر الجنيه المصري مقابل دينار بحريني اليوم السبت 21كانون الأول ديسمبر 2019
القاهرة - العرب اليوم

بداية تعاملات سوق المال في البنوك المصرية كالآتي 1 دينار بحريني = 42.541 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.02 دينار بحريني

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سعر الجنيه المصري مقابل دينار بحريني اليوم السبت 21كانون الأول ديسمبر 2019 سعر الجنيه المصري مقابل دينار بحريني اليوم السبت 21كانون الأول ديسمبر 2019



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ظهرت بإطلالات جديدة لم نعتد رؤيتها

كيم كاردشيان بإطلالة مميزة في أحدث جلسة تصوير لها

واشنطن - رولا عبسى

شاركت نجمة تليفزيون الواقع الأميركية،كيم كاردشيان، متابعيها عبر انستغرام، بصورها في أحدث جلسة تصوير لصالح مجلة 7Hollywood، حيث ظهرت بإطلالات جديدة لم نعتد رؤيتها بها خلال السنوات الأخيرة. ظهرت كيم كاردشيان على صفحات المجلة بأكثر من إطلالة مميزة، حيث ظهرت في إحداها بفستان أسود ضيق براق مفتوح الصدر، والذي ارتدته وهى مستلقية على السرير، وفي إطلالة أخرى ضمت إليه سترة بيضاء أنيقة. فيما ارتدت فستانا أسود آخر براق بياقة أنيقة، وفتحة كبيرة أظهرت ساقها . وعلى غير المعتاد لم تعتمد  كيم كاردشيان، البالغة من العمر 39 عاما،  على شعرها المنسدل أو المصفف في ذيل حصان، بل ظهرت بتصفيفة شعر مستوحاه من النجمة العالمية  إليزابيث تايلور، كذلك ظهر مكياجها أغمق قليلا مما هو معتاد . كان الغلاف سببا في تلقى كيم كاردشيان الكثير من الانتقادات عبر ...المزيد

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