إطلاق برنامج لتوفير 60 ألف وظيفة في القطاع الخاص في الأردن

أطلق رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة، الأحد، برنامج التشغيل الوطني 2022 "تشغيل"، والذي يهدف لتوفير 60 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص. وقال الخصاونة إن "نسبة البطالة خلال جائحة كورونا ارتفعت بحوالى 4% ثم عاودت الانخفاض"، موضحاً أن "تحدي البطالة يحتاج إلى شراكة حقيقية ما بين القطاعين الخاص والعام". وبلغ معدل البطالة في الأردن في آخر إحصائية رسمية لغاية الربع الرابع من العام الماضي 23.3%.