بكين ترحب بإجراء جولة جديدة من مباحثات التجارة مع أميركا

رحبت الخارجية الصينية، الخميس، بإجراء جولة جديدة من مباحثات التجارة مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد طرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشين اقتراحات بهذا الشأن.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جينج شوانج اليوم "الجانب الصيني تلقى بالفعل دعوة من الولايات المتحدة، ونحن نرحب بذلك. الجانبان يتواصلان حاليًا بشأن التفاصيل".
وأضاف أن المباحثات سوف تستمر وفقًا لما توصل إليه المسؤولون الصينيون والأمريكيون، الذين التقوا في واشنطن الشهر الماضي.
وتمثل الدعوة تغيرًا من جانب الحكومة الأمريكية بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة مازالت تدرس فرض رسوم أخرى على بضائع بقيمة 200 مليار دولار في إطار الحرب التجارة الدائرة بين الدولتين. وتبادلت الدولتان فرض رسوم على بضائع بقيمة 50 مليار دولار منذ بدء الحرب التجارية يوليو الماضي.
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جذبت الممثلة الإسبانية الشهيرة بينيلوبي كروز، الأنظار لإطلالتها الأنيقة إلى جانب زوجها خافيير بارديم، في حدث في مدريد في إسبانيا للترويج عن فيلمهما الجديد "Everybody Knows". وظهرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 44 عامًا ، بإطلالة مذهلة حيث ارتدت فستانًا طويلًا أحادي اللون أنيق ، والذي أبرز جسدها الرشيق، وكان الجزء العلوي من الفستان يتميز بقصاصات باللون الأسود والأبيض في حين ينتهي بتنورة سوداء أنيقة. أضاف الفنانة الإسبانية مزيدًا من السنتيمترات إلى طولها مع زوجًا من الصنادل السوداء، وتركت شعرها منسدلًا بطبيعته على ظهها وكتفيها، وأكملت إطلالتها الرائعة بالمكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة ببطانة من الكحل ولمسة من أحمر الشفاه الداكن اللامع. انضمت أيضًا إلى فريق الفيلم ،الممثل خافير بارديم والمخرج أصغر فرهادي للترويج للفيلم ، المعروف باسم Todos Lo Saben في إسبانيا. كانت بينيلوب وزوجها مشغولين
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