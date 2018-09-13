بكين ترحب بإجراء جولة جديدة من مباحثات التجارة مع أميركا

رحبت الخارجية الصينية، الخميس، بإجراء جولة جديدة من مباحثات التجارة مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد طرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشين اقتراحات بهذا الشأن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية جينج شوانج اليوم "الجانب الصيني تلقى بالفعل دعوة من الولايات المتحدة، ونحن نرحب بذلك. الجانبان يتواصلان حاليًا بشأن التفاصيل".

وأضاف أن المباحثات سوف تستمر وفقًا لما توصل إليه المسؤولون الصينيون والأمريكيون، الذين التقوا في واشنطن الشهر الماضي.

وتمثل الدعوة تغيرًا من جانب الحكومة الأمريكية بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إلى أن الولايات المتحدة مازالت تدرس فرض رسوم أخرى على بضائع بقيمة 200 مليار دولار في إطار الحرب التجارة الدائرة بين الدولتين. وتبادلت الدولتان فرض رسوم على بضائع بقيمة 50 مليار دولار منذ بدء الحرب التجارية يوليو الماضي.