أعربت مجموعة الصناعات الجوية الأوروبية "إيرباص" السبت عن "أسفها العميق" لزيادة الرسوم الجمركية التي تفرضها واشنطن على الطائرات المصنّعة في أوروبا معتبرةً أنها لا تقوم إلا "بزيادة التوترات التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة".

وصرّحت المجموعة في بيان أن "القرار الأميركي يخلق عدم استقرار أكبر لشركات الطيران الأميركية التي تعاني أصلاً من نقص في الأجهزة"، مشيرة إلى أنه "يتجاهل أيضا ملاحظات الشركات الأميركية التي تشير إلى أنها ستكون في نهاية المطاف الجهة التي ستدفع هذه الرسوم".