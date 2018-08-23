نيكي يرتفع مع تحسن المعنويات بفضل تراجع الين

ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الخميس بعد أن دعم تراجع الين ثقة المستثمرين بوجه عام لكن تحذيرا بشأن الأرباح من كونتننتال الألمانية دفع أسهم شركات السيارات ومصنعي الإطارات للانخفاض.
وقال المحللون إن المستثمرين يحجمون عن الشراء تزامنا مع محادثات التجارة الصينية الأمريكية والمؤتمر السنوي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في جاكسون هول.
والتقى المسؤولون الأمريكيون والصينيون للمرة الأولى في شهرين للعثور على مخرج من نزاع تجاري متفاقم بين البلدين لكن لا مؤشرات على أن النقاشات منخفضة المستوى ستوقف جولة جديدة من الرسوم الأمريكية التي تدخل حيز التنفيذ يوم الخميس.
ويلتقي جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي ومسؤولو بنوك مركزية آخرون في جاكسون هول يوم الجمعة لمناقشة جذور عوامل معاكسة مثل التضخم المنخفض ونمو الأجور البطيء وتحسن الإنتاجية الضعيف.
وقال تاكاتوشي إيتوشيما المحلل في بيكتت لإدارة الأصول ”يرغب المستثمرون في معرفة الاتجاه الذي ستأخذه السوق، وهل ستكون هناك تغييرات في قوة الدفع بعد تلك الأحداث.“
وتراجعت أسهم شركات السيارات ومصنعي الإطارات والمكونات بعد أن هوى سهم كونتننتال لتوريدات السيارات 13 بالمئة بفعل تحذير بشأن الأرباح.
ونزلت أسهم تويوتا 1.1 بالمئة ونيسان وبريدجستون اثنين بالمئة.
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