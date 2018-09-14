قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة إن بلاده تعرضت ”لهجوم اقتصادي شنيع“ بعد تصريحات من الولايات المتحدة.
وفي كلمة ألقاها لمسؤولين من حزب العدالة والتنمية في أنقرة، قال أردوغان ”واجهنا هجوما اقتصاديا شنيعا استهدف الاقتصاد التركي بعدما استخدمت سلسلة من التصريحات السلبية من جانب الولايات المتحدة عن بلدنا كمبرر“.
أضاف أن تركيا سترى نتاج استقلال البنك المركزي بعد الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة قبل يوم. ورفع البنك المركزي التركي يوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي 6.25 نقطة أساس.
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خطفت النجمة بيلا ثورن، واحدة من مجموعة متنوعة من النجوم الشباب الذين يظهرون في فيلم "اغتيال الأمة"، الأنظار وهي تمشي على السجادة الحمراء بثوب أسود متدلي. وأبرزت الممثلة البالغة من العمر 20 عامًا سيقانها من خلال فستانها ذو الفاتحة الطويلة أثناء انضمامها إلى النجوم الآخرين في العرض الأول للفيلم في لوس أنجلوس. وكان الفستان بطول الأرضية ذو فتحة فوق ساقها اليسرى مع حزام بنفس لون الفستان حول خصرها الرفيع، وأضافت بضع بوصات لطولها بحذاء لامع ذو كعب عالي. وضمت خصلات شعرها الداكنة إلى كعكة مشدودة، وشوائب من الريش الأصفر شوهدت من الخلف. وتميزت نجمة Midnight Sun بمجموعة متنوعة من القلادات، وظلال عيون حمراء ثقيلة لامعة، مما يضفي مزيدًا من الذوق والإثارة على المظهر المثير بالفعل. وانضم لها على السجادة الحمراء صديقها مود صن 31 عامًا، وارتدى ملابس رياضية حمراء. وظهرت سوكي
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