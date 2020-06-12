سعر نفط خام القياس العالمي ينخفض بنسبة 3.5%

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت، صباح اليوم، بمقدار 1.34 دولاراً أمريكيا بما يعادل نسبة 3.5% ليستقر عند 37.21 دولاراً أمريكياً.وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي صباح اليوم بمقدار 1.37 دولاراً أمريكياً بما يعادل نسبة 3.8% ليقف 34.97 دولاراً أمريكياً.