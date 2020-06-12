سعر الجنية المصري مقابل الدولار أمريكي اليوم الجمعه 12 يونيو حزيران 2020
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سعر الجنية المصري مقابل الدولار أمريكي اليوم الجمعه 12 يونيو / حزيران 2020

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العرب اليوم - سعر الجنية المصري مقابل الدولار أمريكي اليوم الجمعه 12 يونيو / حزيران 2020

الدولار أمريكي
القاهرة - العرب اليوم

1 دولار أمريكي = 16.17 جنيه مصري

1 جنيه مصري = 0.06 دولار أمريكي

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سعر الجنية المصري مقابل الدولار أمريكي اليوم الجمعه 12 يونيو حزيران 2020 سعر الجنية المصري مقابل الدولار أمريكي اليوم الجمعه 12 يونيو حزيران 2020



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لندن ـ العرب اليوم

التُقطت صورة تذكارية جديدة للثنائي أمام قصر ويندسور احتفالا بعيد الأمير فيليب الذي يبلغ 99 عاما، وتألقت الملكة إليزابيث بنقشة ترافق أغلب إطلالاتها على مدى السنوات. بدت الملكة إليزابيث ساحرة بفستان باللون الرمادي مزيّن بنقشة الورود باللون الأصفر من تصميم أنجيلا كيلي Angela Kelly، وزيّنته ببروش Cullinan V مرصّع بالألماس والمصمم على شكل قلب ويعود للملكة ماري من العام 1953، كما زيّنت عنقها بعقد من اللؤلؤ، في حين أطلّ دوق أندنبرغ إلى جانبها ببدلة كلاسيكية أنيقة. المعروف عن الملكة اليزابيث حبها لنقشة الورود، من الفساتين الراقية التي تختارها لأهم المناسبات وتنسّق معها أجمل تصاميم التيجان، إلى تصاميم فساتين أكثر كاجول. تألقت الملكة اليزابيت بإطلالة أنيقة باللون الأبيض في العام 1983، كما أطلت في إحدى المناسبات بفستان بنفسجيّ اللون مطرّز بنق...المزيد

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