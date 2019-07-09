المؤشر الياباني يرتفع 0.3% في بداية التعامل في طوكيو

ارتفع المؤشر الياباني القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وصعد المؤشر القياسي 0.30 في المئة إلى 21598.15 نقطة، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.22 في المئة إلى 1581.90 نقطة.