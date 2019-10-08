الرافدين يعلن استمراره صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين عن طريق البطاقة الالكترونية

اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء،عن استمراره في صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، انه "بإمكان الموظفين والمتقاعدين من حاملي البطاقة الالكترونية استلام رواتبهم من اَي فرع من فروع المصرف او اَي مكان اخر متواجد فيه" .

وأضاف ان "المصرف وأثناء انقطاع شبكة الانترنت اتخذ خطوات حثيثة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من الدوائر الاخرى وتمكن من صرف رواتب المتقاعدين وبسهولة وانسيابية عالية".