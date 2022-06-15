اليورو يقفز بعد الإعلان عن اجتماع طارئ للمركزي الأوروبي لبحث أوضاع السوق

قفز سعر صرف اليورو في مقابل الدولار، اليوم الأربعاء، بعد الإعلان عن اجتمع طارئ لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي. وارتفع اليورو أمام الدولار بـ6ر0% إلى 0475ر1، وفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء. وكان متحدث باسم البنك المركزي قال إن مجلس محافظي البنك سيعقد اجتماعا طارئا لبحث الأوضاع الحالية للسوق.