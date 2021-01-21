الدولار يتراجع بعد إعلان بايدن حزمة مساعدات ضخمة
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الدولار يتراجع بعد إعلان بايدن حزمة مساعدات ضخمة

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العرب اليوم - الدولار يتراجع بعد إعلان بايدن حزمة مساعدات ضخمة

الدولار الاميركي
واشنطن - العرب اليوم

 تراجع الدولار مقابل العملات المناظرة الرئيسية، اليوم الخميس، إذ تقوض الطلب على عملات الملاذ الآمن بفعل تفاؤل بأن حزمة تحفيز كبيرة تضخها الإدارة الأمريكية الجديدة ستعزز النمو وتلقت العملات المرتبطة بالسلع الأولية الدعم إذ اقتفت الأسهم الآسيوية أثر نظيرتها الأمريكية في الارتفاع إلى مستويات قياسية، بعد أن أدى جو بايدن اليمين رئيسا. وأعلن بايدن عن حزمة مساعدات للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار وقال شينشيرو كادوتا، كبير محللي العملات لدى "باركليز كابيتال" في طوكيو: "معنويات المخاطرة إيجابية للغاية الآن، ونتوقع أن تظل كذلك في العام الجاري، إذ من المتوقع أن ينتعش النمو بقوة كبيرة" وأضاف أن الدولار الكندي والكرونة النرويجية سيسجلان أداء أفضل من سائر السوق على الأرجح، بينما ستتخلف العملات الأوروبية.

وقال إن العملة الأمريكية يجب أن ترتفع هذا العام مقابل اليورو، إذ أن الولايات المتحدة تتعافى على نحو أسرع من معظم الدول الأخرى وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 90.268 نقطة، منخفضا لليوم الثالث منذ لامس أعلى مستوى في شهر تقريبا عند 90.956 يوم الاثنين وانخفض الدولار الأمريكي 0.2 بالمئة إلى 1.2611 دولار كندي في آسيا، ليتراجع لليوم الثالث. ولامس أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند 1.2607 دولار كندي أثناء الليل بعد أن اختار بنك كندا المركزي عدم خفض أسعار الفائدة.

ونزل الدولار 0.4 بالمئة إلى 8.456 كرونة نرويجية، وهو أيضا ثالث يوم من الانخفاض وارتفع الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 77.74 سنت أمريكي، مضيفا إلى صعود 0.7 بالمئة حققه في الجلسة السابقة. وأظهرت بيانات نُشرت اليوم الخميس أن أستراليا سجلت زيادة أخرى قوية في التوظيف في ديسمبر/ كانون الأول وخسر الدولار 0.2 بالمئة إلى 103.59 ين ياباني، وهو عملة ملاذ آمن أخرى اليوم، بعد أن تراجع لأدنى مستوى في أسبوعين عند 103.33 وربح اليورو 0.2 بالمئة ليعكس تراجعا مماثلا سجله في الجلسة السابقة، ليجري تداوله عند 1.2135 دولار.

المصدر: رويترز

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الدولار يتراجع بعد إعلان بايدن حزمة مساعدات ضخمة الدولار يتراجع بعد إعلان بايدن حزمة مساعدات ضخمة



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