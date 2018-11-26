تراجع أسعار العملات الأوروبية وارتفاع الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم

شهدت أسعار صرف العملات الاوروبية انخفاضاً أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات، اليوم الاثنين، في أسواق الصرافة المحلية، فيما تباينت اسعار العملات العربية والاسيوية ،فيما واصل الدولار الأمريكي استقراره .

تراجعت أسعار صرف اليورو الأوروبى فى البنك المركزى المصرى بواقع 14 قرشاً للشراء وللبيع 20.24 جنيه للشراء، و20.38 جنيه للبيع، وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني بمقدار 11 قرش للشراء و 18 قرش للبيع ليصل الى 22.89 جنيهًا

للشراء، و23 جنيه للبيع، فيما تراجع سعر صرف الفرنك السويسري بواقع 6 قروش للشراء ليصل الى 17.89جنيه للشراء، و18 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه، في البنك المركزي المصرى عند 17.85 جنيه للشراء، و17.97 جنيه للبيع.

وحقق سعر صرف الدينار الكويتي فى البنك المركزى المصرى ارتفاع بمقدار 6 قروش للشراء

و16 قرش للبيع ليصل الى 58.77 جنيه للشراء، و59.17 جنيه للبيع، بينما واصل سعر صرف الريال السعودي استقراره عند 4.75 جنيه للشراء، و4.79 جنيه للبيع، كما استقر أيضًا سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري عند 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف 100 ين ياباني ارتفاع مقابل الجنيه المصرى بواقع 13 قرشاً للبيع ليصل الى 15.80 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع، وتراجع سعر صرف اليوان الصينى بواقع قرشاً واحد للبيع والشراء ليصل الى 2.56 جنيه للشراء، و 2.58 جنيه للبيع.