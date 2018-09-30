ارتفاع حجم التجارة الخارجية المصرية 11%

بلغ حجم التجارة الخارجية غير البترولية لمصر خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2018م 59.6 مليار، دولار بارتفاع بنسبة 11.85% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وأوضح تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة المصري، عمرو نصار اليوم، أن الصادرات المصرية حققت زيادة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 10% وبلغت 16 مليارا و540 مليون دولار مقابل 14 مليارًا
و 992 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق مليار و 547 مليون دولار، فيما زادت الواردات بنسبة 12% وبلغت 43 مليارًا و143 مليون دولار مقارنة بـ 38 مليارا و 354 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.
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واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميّز خلال موسم أسابيع الموضة العالمية، وتألقت بإطلالة مذهلة في مهرجان المصمم جان فورك غوتييه لعروض الأزياء في مسرح فوليز بيرجيريس الأسطوري على هامش أسبوع الموضة في باريس، الخميس. ضمِنت هارلو البالغة من العمر 24 عاما، جذب الانتباه إليها بتنوّع اختياراتها في الأزياء، حيث ارتدت فستانا بألوان معدنية متداخلة من الذهبي والنحاسي والأحمر والأزرق من تصميم غوتييه، المصمم الفرنسي الشهير. يتميز فستان هارلو بخط العنق على شكل حرف "v" والأكتاف الحادة والواضحة والطباعة الجريئة. وأضافت عارضة الأزياء الشهيرة مزيدا من الارتفاع إلى طولها حيث انتعلت زوجا أنيقا من الأحذية باللون القرمزي وتزينت بالأقراط الذهبية والأساور المعدنية بالإضافة إلى حزام ذهبي حول خصرها. صففت هارلو شعرها لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الخمري وظلال العيون البنية، كما ظهرت الممثلة ماريون
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