ارتفاع حجم التجارة الخارجية المصرية 11%

بلغ حجم التجارة الخارجية غير البترولية لمصر خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2018م 59.6 مليار، دولار بارتفاع بنسبة 11.85% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وأوضح تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة المصري، عمرو نصار اليوم، أن الصادرات المصرية حققت زيادة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 10% وبلغت 16 مليارا و540 مليون دولار مقابل 14 مليارًا

و 992 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق مليار و 547 مليون دولار، فيما زادت الواردات بنسبة 12% وبلغت 43 مليارًا و143 مليون دولار مقارنة بـ 38 مليارا و 354 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017.