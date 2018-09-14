رئيس فنزويلا يجتمع مع مسؤولين صينيين في بكين

قالت وزارة الخارجية الصينية إن الرئيس شي جين بينغ سيجتمع مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بعد ظهر يوم الجمعة خلال زيارة لبكين يسعى من خلالها لإقناع الصين بتقديم قروض جديدة للبلد النفطي الذي يواجه أزمة اقتصادية شديدة.

أدلى المتحدث باسم الوزارة قنغ شوانغ بهذه التصريحات في إفادة صحفية دورية.

وذكرت وزارة الخارجية في وقت سابق أن وزير الخارجية الصيني ورئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح اجتمعا مع مادورو يوم الجمعة.

وقالت الوزارة دون ذكر تفاصيل إن البلدين أبرما عدة اتفاقات خلال الاجتماع.