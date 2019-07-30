رئيس البورصة يقرر تعليق العروض والطلبات على القاهرة للدواجن والمصرية لصناعة النشا

قرر محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية اليوم الثلاثاء، على سهمى القاهرة للدواجن، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز.

وفى سياق متصل أصدرت شركة القاهرة للدواجن، إفصاحا أكدت فيه عدم وجود أحداث جوهرية من شأنها التأثير على ارتفاع سعر السهم.