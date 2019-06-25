مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على انخفاض

أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم في الوقت الذي تضررت فيه شركات التصدير وتقلص الإقبال على المخاطرة بفعل مزيج من ارتفاع الين لأعلى مستوى في ستة أشهر تقريبا مقابل الدولار .

وتراجع المؤشر نيكي الياباني 0.43 % ليغلق عند 21193.81 نقطة.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.27 % إلى 1543.49 نقطة.