مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على انخفاض
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مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على انخفاض

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العرب اليوم - مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على انخفاض

الأسهم اليابانية
طوكيو - العرب اليوم

أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم في الوقت الذي تضررت فيه شركات التصدير وتقلص الإقبال على المخاطرة بفعل مزيج من ارتفاع الين لأعلى مستوى في ستة أشهر تقريبا مقابل الدولار .
وتراجع المؤشر نيكي الياباني 0.43 % ليغلق عند 21193.81 نقطة.
وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.27 % إلى 1543.49 نقطة.

 

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مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على انخفاض مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على انخفاض



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مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على انخفاض مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على انخفاض



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