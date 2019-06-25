تباين مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

أنهت مؤشرات الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء على تباين.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 71ر44 نقطة أو ما يعادل 21ر0% ليصل إلى 28ر21241 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .

بينما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 58ر0 نقطة، أو04ر0% ، ليصل إلى 32ر1548 نقطة.