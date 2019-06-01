تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على انخفاض.

وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهمًا 77ر161 نقطة ، أو 77ر0% ، ليصل إلى 76ر20780 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحًا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 30ر10 نقطة، أو 67ر0% ، ليصل إلى 68ر1521 نقطة