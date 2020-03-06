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إعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي من منصبه

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العرب اليوم - إعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي من منصبه

محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط
الرياض ـ العرب اليوم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بإعفاء محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط من منصبه، وتكليف محمد الجدعان بالقيام بعمل وزير الاقتصاد والتخطيط بالإضافة إلى عمله وزيراً للمالية.

كما أصدر خادم الحرمين الشريفين وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمراً ملكياً بتعيين محمد التويجري، مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

 

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إعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي من منصبه إعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي من منصبه



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