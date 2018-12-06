الصين والولايات المتحدة تعتزمان إلغاء جميع الرسوم الإضافية خلال 3 أشهر

أعلن ممثل وزارة التجارة الصينية، هاو فين، أن الصين والولايات المتحدة وضعتا أمام أنفسهما هدفا بإلغاء جميع الرسوم الإضافية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال فين، خلال إيجاز صحفي، اليوم الخميس 6 ديسمبر/كانون الأول: "خلال الأيام الـ90 المقبلة، الصين والولايات المتحدة تضعان أمام أنفسهما هدفا بإلغاء جميع الرسوم الإضافية".

سبوتنيك

