سعر الجنيه المصري مقابل جنيه سوداني اليوم الأربعاء 18كانون الأول ديسمبر 2019
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سعر الجنيه المصري مقابل جنيه سوداني اليوم الأربعاء 18كانون الأول ديسمبر 2019

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العرب اليوم - سعر الجنيه المصري مقابل جنيه سوداني اليوم الأربعاء 18كانون الأول ديسمبر 2019

سعر الجنيه المصري مقابل جنيه سوداني اليوم الأربعاء 18كانون الأول ديسمبر 2019
القاهرة - العرب اليوم

بداية تعاملات سوق المال في البنوك المصرية كالآتي 1 جنيه سوداني = 0.35 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 2.82 جنيه سوداني


 

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سعر الجنيه المصري مقابل جنيه سوداني اليوم الأربعاء 18كانون الأول ديسمبر 2019 سعر الجنيه المصري مقابل جنيه سوداني اليوم الأربعاء 18كانون الأول ديسمبر 2019



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