الحكومة الإسبانية تقرر رفع أجور الموظفين ابتداء من 2019

أعلن بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية عن زيادة تقدر بنسبة 25 ر 2 في المائة في رواتب موظفي القطاع العمومي ابتداء من عام 2019 ستتم المصادقة عليها يوم الجمعة المقبل خلال اجتماع مجلس الوزراء المزمع عقده في برشلونة .

وأكد بيدرو سانشيز في عرض قدمه أمام مجلس الشيوخ الإسباني ( الغرفة العليا للبرلمان ) أن هذا الإجراء يندرج في إطار اتفاق سبق التوصل إليه بين الحكومة التي كان يقودها الحزب الشعبي والمركزيات النقابية والذي نص على تطبيق زيادة بنسبة 25 ر 2 في المائة في الراتب الأساسي لموظفي القطاع العمومي في عام 2019 . وكانت ميريتكسيل باتيت وزيرة الوظيفة العمومية الإسبانية قد أكدت أمس الاثنين أن الحكومة ستلتزم بالاتفاقية الخاصة بالزيادة في أجور الموظفين ابتداء من فاتح يناير 2019 .

كما سيصادق مجلس الوزراء أيضا على الزيادة في الحد الأدنى للأجور لينتقل من 735 إلى 900 أورو والتي تم تضمينها في مشروع القانون المالي لعام 2019 . وتأتي هذه الزيادات في الأجور رغم أنه لم تتم لحد الآن المصادقة على مشروع ميزانية الدولة لعام 2019 الذي سيتم تقديمه في شهر يناير المقبل أمام مجلس النواب .