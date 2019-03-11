ارتفاع مؤشر نيكاي مع نهاية التعاملات

ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في التداولات الصباحية اليوم، في بورصة طوكيو.

وزاد مؤشر نيكاي الياباني القياسي المؤلف من 225 سهمًا إلى 37ر44 نقطة، أو21ر0%، ليصل إلى 93ر21069 نقطة مع نهاية تعاملات الجلسة الصباحية، عند الساعة 1130 صباحًا.

وأضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 18ر6 نقطة، أو 39ر0%، ليصل إلى 62ر1578 نقطة.