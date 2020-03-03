الذهب يرتفع في التعاملات الفورية بنسبة 0.5%

ارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية اليوم، بنسبة 0.5 في المئة، ليصل إلى 1598.59 دولارًا أمريكيًا.

وصعد سعر أوقية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.4 في المئة، ليصل سعرها إلى 1600.90 دولار أمريكي.