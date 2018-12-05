المقاولون العرب أفضل شركة مقاولات في أوغندا عام 2018

منح إدوارد سيكاندى، نائب رئيس دولة أوغندا، المقاولون العرب جائزة أفضل شركة مقاولات بأوغندا لعام 2018 عن مشاركتها في تنفيذ العديد من مشروعات التنمية هناك، وتميز أعمالها التى روعى فيها اتباع المواصفات العالمية فى الجودة والأداء.

صرح بذلك المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، وأكد أن هذا التكريم يأتي تتويجا للاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى للعلاقات المصرية مع دول القارة الأفريقية، بالإضافة إلى الالتزام والسمعة الطيبة التي تحظى بها الشركة في أفريقيا.

وقال المهندس إبراهيم مبروك، رئيس قطاع أفريقيا بالشركة، إن المقاولون العرب تقوم حاليًا بتفيذ العديد من المشروعات في أوغندا، منها مشروع تحديث وتطوير طريق ماساكا ـ بوكاكاتا جنوب دولة أوغندا بقيمة 54 مليون دولار، وهو تابع لهيئة الطرق الأوغندية، ويبعد حوالى 100 كيلو متر من العاصمة كمبالا ويبلغ طوله 41 كيلو مترا ومدة تنفيذه 24 شهرًا، وتنفيذ مشروع تطوير وتحديث طريق ترابى بطول 67 كيلو مترا إلى طريق أسفلتى يبعد 200 كيلو متر عن العاصمة كمبالا (جنوب شرق أوغندا ) وهو مكون من حارتين حارة بعرض 3.65 متر لكل حارة بإجمالى عرض 7.3 متر للحارتين وبسرعة تصميمية 70كيلو مترا/ساعة، وطريق آخر بطول 44 كيلو مترا، بالإضافة إلى أعمال مصارف المياه والأعمال الصناعية على طول الطريق بنحو 133 مليون دولار ومدة تنفيذهما 36 شهرًا، وتنفيذ أعمال إعادة تأهيل وتوسعة مستشفى كايونجا بقيمة 13.6 مليون دولار.

من جانبه، أوضح المهندس محمد طلبة، العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الأوغندية، عقب تسلمه الجائزة، أنه تم الانتهاء مؤخرًا من تطوير وإعادة تأهيل مستشفى مولاجو العام شاملًا الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بالعاصمة كمبالا لصالح وزارة الصحة الأوغندية بإجمالي قيمة 22.3 مليون دولار، والانتهاء من أعمال مشروع تخفيف آثار ومخاطر الفيضانات عن مقاطعة كسيسى، والتي شملت أعماله الحفر والتجريف وإزالة الصخور ووضع الجابيونات والصخور التى تمت إزالتها من المجرى المائي الرئيسى لحماية وتدعيم الجسور لمنع النحر ومواجهة الفيضان بكفاءة عالية بقيمة 2.7 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى أعمال مشروع إنشاء المرحلة الأولى للهيكل الخرسانى لسوق بوسيجا التجارى على مسطح 7000 متر لصالح وزارة الإدارة المحلية الأوغندية فى العاصمة كمبالا بقيمة إجمالية حوالي 5.8 مليون دولار، مشيرًا إلى أن السوق الأوغندية من الأسواق الواعدة.