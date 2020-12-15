مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على انخفاض

أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة اليوم إذ أدى تزايد الإصابات بكوفيد-19 إلى إضعاف شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر وحمل الحكومة على وقف حملة ترويج للسياحة الداخلية لتتضرر أسهم شركات الطيران والشركات المرتبطة بالسفر وهبط المؤشر نيكي 0.17 % إلى 26687.84 نقطة في حين فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.47 % إلى 1782.05 نقطة.