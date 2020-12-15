تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 61ر83 نقطة أو ما يعادل 31ر0% ليصل إلى 83ر26648 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 65ر8 نقطة، أو48ر0%، ليصل إلى 87ر1781 نقطة.