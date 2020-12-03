ارتفاع تاريخي للأسهم اليابانية لم يحدث منذ 29 عاما

استقرت الأسهم اليابانية، اليوم الخميس، قرب أعلى مستوى في 29 عاما إذ تقترب دول كبرى من توزيع لقاحات لفيروس كورونا وأنهى المؤشر نيكي الجلسة على مكسب متواضع 0.03% عند 26809.37، لكنه استقر قرب أعلى مستوياته منذ أبريل/نيسان 1991، بينما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.07% إلى 1775.25. وارتفعت أسهم العقارات والقطاع الاستهلاكي المرتبط بالدورة الاقتصادية والشركات الصناعية والمالية في مؤشر على أن المستثمرين يراهنون على قطاعات ستستفيد بأكبر قدر من انتعاش النمو الاقتصادي.

وأصبحت بريطانيا أمس الأربعاء، أول دولة غربية توافق على لقاح مضاد طورته فايزر لكوفيد-19 وقالت إنها ستبدأ التحصين في أوائل العام المقبل، بينما تخطط السلطات الأمريكية لبدء التحصين بحلول منتصف ديسمبر/كانون الأول بالإضافة إلى ذلك، تعهدت حكومة اليابان بالمزيد من الإنفاق المالي وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بادين بالتحرك سريعا بشأن تدابير تحفيز، في ظل وجود مؤشرات أولية على أن اقتراحا بقيمة 908 مليارات دولار يحظى بموافقة الحزبين الجمهوري والديمقراطي قد يكسب قوة دفع.

ويتوقع المستثمرون أن يتوصل المشرعون إلى اتفاق في نهاية المطاف إذ يواجه الحزبان أيضا موعدا نهائيا في 11 ديسمبر كانون الأول لتمرير ميزانية بقيمة 1.4 تريليون دولار أو المخاطرة بتوقف عمل الحكومة وتصدر سهم سكك حديد وسط اليابان الأسهم الرابحة بين 30 سهما أساسيا على المؤشر توبكس اليوم ليرتفع 2.55% وتلاه سهم شركة ميتسوي آند كو الذي صعد 2.13% خفض سهم هويا كورب 4.26% ليتذيل الأسهم الـ30 على توبكس، وتلاه سهم داي-إيتشي سانكيو الذي خسر 3.89%، وتقدم 126 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 97.