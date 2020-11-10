صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 37ر268 نقطة أو ما يعادل 08ر1% ليصل إلى 21ر25108 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 10ر28 نقطة، أو67ر1% ، ليصل إلى 00ر1710 نقطة .