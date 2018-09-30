أعلن البنك المغربي للتجارة الخارجية هبوط صافي الربح العائد للمساهمين 12.7 بالمئة في النصف الأول من العام إلى 1.1 مليار درهم (116.7 مليون دولار).
وقال البنك إن التراجع سببه الرئيسي انخفاض نسبته 3.7 بالمئة في صافي الدخل من المعاملات المصرفية مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 6.5 مليار درهم.
وهبط صافي الربح التشغيلي 7.3 بالمئة إلى 2.8 مليار درهم، بينما ارتفع إجمالي تكلفة المخاطرة اثنين في المئة إلى 649 مليون درهم في النصف الأول من العام على أساس سنوي.
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واصلت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو، ظهورها المميّز خلال موسم أسابيع الموضة العالمية، وتألقت بإطلالة مذهلة في مهرجان المصمم جان فورك غوتييه لعروض الأزياء في مسرح فوليز بيرجيريس الأسطوري على هامش أسبوع الموضة في باريس، الخميس. ضمِنت هارلو البالغة من العمر 24 عاما، جذب الانتباه إليها بتنوّع اختياراتها في الأزياء، حيث ارتدت فستانا بألوان معدنية متداخلة من الذهبي والنحاسي والأحمر والأزرق من تصميم غوتييه، المصمم الفرنسي الشهير. يتميز فستان هارلو بخط العنق على شكل حرف "v" والأكتاف الحادة والواضحة والطباعة الجريئة. وأضافت عارضة الأزياء الشهيرة مزيدا من الارتفاع إلى طولها حيث انتعلت زوجا أنيقا من الأحذية باللون القرمزي وتزينت بالأقراط الذهبية والأساور المعدنية بالإضافة إلى حزام ذهبي حول خصرها. صففت هارلو شعرها لينسدل بطبيعته أسفل ظهرها، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الخمري وظلال العيون البنية، كما ظهرت الممثلة ماريون
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