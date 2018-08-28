الأسهم الأوروبية تبلغ ذروتها في أسبوعين بعد اتفاق نافتا

صعدت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء بعد أن توصلت الولايات المتحدة والمكسيك إلى اتفاق تجارة لترتفع شركات السيارات مجددا في يوم هادئ بوجه عام على صعيد أخبار الشركات.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش مسجلا أعلى مستوياته في أسبوعين وزاد المؤشر داكس الألماني، الغني بشركات التصدير، 0.3 بالمئة أيضا.

وتقدم المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6 بالمئة إثر عطلة يوم الاثنين مستفيدا من أداء ضعيف للجنيه الاسترليني.

وحقق قطاع السيارات الأوروبي بعض أكبر المكاسب حيث صعد مؤشره واحدا بالمئة بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والمكسيك يوم الاثنين على تعديل اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا). ويضغط ذلك على كندا كي توافق على شروط جديدة في تجارة السيارات وتسوية النزاعات.