الأسهم الأوروبية تبلغ ذروتها في أسبوعين بعد اتفاق نافتا

صعدت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء بعد أن توصلت الولايات المتحدة والمكسيك إلى اتفاق تجارة لترتفع شركات السيارات مجددا في يوم هادئ بوجه عام على صعيد أخبار الشركات.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0720 بتوقيت جرينتش مسجلا أعلى مستوياته في أسبوعين وزاد المؤشر داكس الألماني، الغني بشركات التصدير، 0.3 بالمئة أيضا.
وتقدم المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6 بالمئة إثر عطلة يوم الاثنين مستفيدا من أداء ضعيف للجنيه الاسترليني.
وحقق قطاع السيارات الأوروبي بعض أكبر المكاسب حيث صعد مؤشره واحدا بالمئة بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والمكسيك يوم الاثنين على تعديل اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا). ويضغط ذلك على كندا كي توافق على شروط جديدة في تجارة السيارات وتسوية النزاعات.
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تألّقت النجمة العالمية سيارا في حفلة توزيع جوائز Black Girls Rock لعام 2018، التي أقيمت في قاعة Prudential في نيوجيرسي، ليلة الأحد. فازت النجمة العالمية البالغة من العمر 32 عامًا، بجائزة "نجم الروك" في الاحتفال اللامع في مدينة نيو آرك بولاية نيوجيرسي، وخطفت سيارا الأضواء بإطلالتها الساحرة إذ ارتدت فستانا رائعا باللون الأسود من توقيع بالمان يتداخل فيه القماش البراق الفضي وهو مزود بذيل من الكشاكش والريش الأسود، وانتعلت النجمة الشهيرة زوجا من أحذية الكاحل السوداء ذات الكعب العالي، وأكملت إطلالتها بالإكسسوارات الفضية لا سيما الأظافر الطويلة والمطلية بالغليتر والمكياج الناعم. وتكرم جوائز "Black Girls Rock" الإنجازات التي حققتها النساء ذوات البشرة السمراء اللاتي أثبتن أنفسهن في مجالات الفن والأعمال والترفيه والتواصل الاجتماعي. وأطلقت النجمة العالمية سيارا كليبا جديدا يحمل اسم "Level Up"، وهي الأغنية التي لاقت إعجاب قطاع كبير من
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