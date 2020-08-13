وزيرة التجارة التركية تصرح وقعنا مع ليبيا تفاهمات اقتصادية وتجارية مهمة للغاية

صرحت وزيرة التجارة التركية، اليوم الخميس، بأن تركيا وقعت مع ليبيا تفاهمات اقتصادية وتجارية مهمة للغاية.وأضافت، أن التفاهمات تمهد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول".