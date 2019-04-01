متوسط اسعار الذهب الإثنين في أسواق المال في عمان بالريال العماني
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متوسط اسعار الذهب الإثنين في أسواق المال في عمان بالريال العماني

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العرب اليوم - متوسط اسعار الذهب الإثنين في أسواق المال في عمان بالريال العماني

القاهرة -العرب اليوم
الوحدة دينار بحرينى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 15.68 دينار $41.58
سعر الذهب عيار 22 14.37 دينار $38.11
اسعار الذهب عيار 21 13.72 دينار $36.38
اسعار الذهب عيار 18 11.76 دينار $31.18
سعر الذهب عيار 14 9.14 دينار $24.25
سعر الذهب عيار 12 7.84 دينار $20.79
اسعار أوقية الذهب 487.55 دينار $1,293
اسعار جنيه الذهب 109.74 دينار $291.04
اسعار كيلو الذهب 15,677 دينار $41,576
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متوسط اسعار الذهب الإثنين في أسواق المال في عمان بالريال العماني متوسط اسعار الذهب الإثنين في أسواق المال في عمان بالريال العماني



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