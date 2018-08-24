نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.5% في الربع الثاني

كشفت بيانات اقتصادية اليوم الجمعة، نمو الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام الجاري في ظل زيادة الطلب المحلي.

وذكر مكتب الاحصاء الألماني أن أكبر نظام اقتصادي في أوروبا حقق نمو بنسبة 5ر0% مقابل 4ر0% في الربع الأول من العام. وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة

3ر2% في الربع الثاني مقابل 4ر1% في الربع الأول.

وارتفع معدل إنفاق الحكومة الألمانية بنسبة 6ر0% مقابل 3ر0% في الربع السابق. كما ارتفعت الصادرات الألمانية بنسبة 7ر0% في الربع الثاني مقابل انخفاضها بنسبة 3ر0% في الربع الأول

من العام، وارتفعت أيضًا الواردات بنسبة 7ر1% بعد تراجعها في الربع الماضي بنسبة 2ر0% .