نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.5% في الربع الثاني

كشفت بيانات اقتصادية اليوم الجمعة، نمو الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام الجاري في ظل زيادة الطلب المحلي.
وذكر مكتب الاحصاء الألماني أن أكبر نظام اقتصادي في أوروبا حقق نمو بنسبة 5ر0% مقابل 4ر0% في الربع الأول من العام. وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة
3ر2% في الربع الثاني مقابل 4ر1% في الربع الأول.
وارتفع معدل إنفاق الحكومة الألمانية بنسبة 6ر0% مقابل 3ر0% في الربع السابق. كما ارتفعت الصادرات الألمانية بنسبة 7ر0% في الربع الثاني مقابل انخفاضها بنسبة 3ر0% في الربع الأول
من العام، وارتفعت أيضًا الواردات بنسبة 7ر1% بعد تراجعها في الربع الماضي بنسبة 2ر0% .
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ظهرت النجمة إيما روبرتس يوم الأربعاء الماضي ، في العرض الأول في تورنتو، لفيلمها الجديد "Little Italy"، وبدت الممثلة البالغة من العمر 27 عامًا، جميلة في ثوب أسود صير وبلوزة باللون الكريمي نصف شفافة، وطوق شعر بيتر بان، وارتدت حذاء أسود مديي وكزين يتناسب مع الزخارف الموجودة على حملات الكتف. شعرها الأشقر وظهرت النجمة بشعرها الأشقر الناعم خلف أذنيهيا، أما المكياج فرسمت عينها بالكحل الأسود والمسكر، وأحمر خدود وردي، وأحمر شفاة لامع، وأرتدت أقراط صغيرة من الماس، وحملت شنطة صغيرة باللون الأسود. وظهر معها بطل الفيلم الكوميدي هايدين كريستنسن 37 عامًا، وهو يرتدي بدلة رمادية اللون مكونة من قطعتين وقميص باللون الأبيض، وربطة عنق داكنة اللون، ويلعب الأثنان دور عشاق محاصرين بين مطاعم البيتزا للعائلات المتنافسة. مساعدة في الترويج وحضرت النجمة جين سيمور؛ للمساعدة في الترويج للفيلم الذي تم تصوير في
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