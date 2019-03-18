استمرار تراجع الصادرات اليابانية للشهر الثالث على التوالي

أظهرت بيانات صادرة عن الحكومة اليابانية اليوم، تراجع صادرات اليابان خلال فبراير الماضي، بنسبة 2ر1% سنويًا إلى 38ر6 تريليون ين (3ر57 مليار دولار)، وذلك للشهر الثالث على التوالي.

وبحسب تقرير أولي صادر عن وزارة المالية اليابانية، تراجعت صادرات اليابان إلى الدول الآسيوية الأخرى، التي تستقبل نحو 52% من إجمالي صادرات اليابان، بنسبة 8ر1% إلى 3ر3 تريليون ين خلال الشهر الماضي.

في الوقت نفسه، تراجعت واردات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر6% سنويًا إلى 05ر6 تريليون ين، مما أدى إلى فائض تجاري لليابان قدره 339 مليار ين، وهو أول فائض تجاري لليابان منذ خمسة أشهر.

وزادت صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 2% سنويًا إلى 3ر1 تريليون ين، لتواصل هذه الصادرات نموها للشهر الخامس على التوالي بحسب وزارة المالية.