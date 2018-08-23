تراجع الليرة التركية وهبوطها 1.1% الخميس

تراجعت الليرة التركية، اليوم الخميس، حيث نزلت 1.1% إلى 6.1000 مقابل الدولار بعد إغلاقها عند 6.0330 ليرة.

وانخفضت العملة 38% هذا العام، وجاءت التعاملات دون المعتاد وتركزت على الأرجح في الأسواق الخارجية. والأسواق التركية مغلقة منذ يوم الاثنين في عطلة بمناسبة عيد الأضحى.