تراجع الليرة التركية وهبوطها 11 الخميس
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تراجع الليرة التركية وهبوطها 1.1% الخميس

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العرب اليوم - تراجع الليرة التركية وهبوطها 1.1% الخميس

الليرة التركية
أنقرة - العرب اليوم

تراجعت الليرة التركية، اليوم الخميس، حيث نزلت 1.1% إلى 6.1000 مقابل الدولار بعد إغلاقها عند 6.0330 ليرة.

وانخفضت العملة 38% هذا العام، وجاءت التعاملات دون المعتاد وتركزت على الأرجح في الأسواق الخارجية. والأسواق التركية مغلقة منذ يوم الاثنين في عطلة بمناسبة عيد الأضحى.

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تراجع الليرة التركية وهبوطها 11 الخميس تراجع الليرة التركية وهبوطها 11 الخميس



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تراجع الليرة التركية وهبوطها 11 الخميس تراجع الليرة التركية وهبوطها 11 الخميس



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