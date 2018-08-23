أسهم أوروبا ترتفع ورسوم التجارة تؤثر سلبًا على قطاع السيارات

ارتفعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة اليوم الخميس، بعد انطلاق أحدث جولة من الرسوم التجارية الأمريكية الصينية، مما ألحق الضرر بقطاع السيارات الشديد التأثر بالتجارة لكنه عزز الطلب على قطاعات من المعتقد أنها بمنأى أكثر عن النزاع التجاري المتصاعد.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بدعم من الأسهم "الدفاعية" في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية، والتي يسعى إليها المستثمرون كرهان آمن في أوقات الضبابية نظرًا للنمو القوي لأرباح الشركات العاملة في هذه القطاعات وارتفاع توزيعاتها النقدية.

وتصدرت أسهم شركات السيارات قائمة القطاعات الأسوأ أداء لليوم الثاني. وانخفض سهم كونتننتال 2.8 بالمئة، ليتذيل المؤشر داكس الألماني، ولتبلغ خسائره 15 بالمئة منذ فتح جلسة الأربعاء.

وانخفضت أيضًا أسهم شركات صناعة السيارات دايملر وبي.ام.دبليو وفولكسفاجن 0.6 بالمئة إلى 0.8 بالمئة، في حين تصدرت أسهم فولفو ورينو وميشلان وبيجو قائمة الأسوأ أداء على المؤشر كاك 40 الفرنسي.