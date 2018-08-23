أسهم أوروبا ترتفع ورسوم التجارة تؤثر سلبًا على قطاع السيارات

ارتفعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة اليوم الخميس، بعد انطلاق أحدث جولة من الرسوم التجارية الأمريكية الصينية، مما ألحق الضرر بقطاع السيارات الشديد التأثر بالتجارة لكنه عزز الطلب على قطاعات من المعتقد أنها بمنأى أكثر عن النزاع التجاري المتصاعد.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بدعم من الأسهم "الدفاعية" في قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية، والتي يسعى إليها المستثمرون كرهان آمن في أوقات الضبابية نظرًا للنمو القوي لأرباح الشركات العاملة في هذه القطاعات وارتفاع توزيعاتها النقدية.
وتصدرت أسهم شركات السيارات قائمة القطاعات الأسوأ أداء لليوم الثاني. وانخفض سهم كونتننتال 2.8 بالمئة، ليتذيل المؤشر داكس الألماني، ولتبلغ خسائره 15 بالمئة منذ فتح جلسة الأربعاء.
وانخفضت أيضًا أسهم شركات صناعة السيارات دايملر وبي.ام.دبليو وفولكسفاجن 0.6 بالمئة إلى 0.8 بالمئة، في حين تصدرت أسهم فولفو ورينو وميشلان وبيجو قائمة الأسوأ أداء على المؤشر كاك 40 الفرنسي.
GMT 11:04 2018 الخميس ,23 آب / أغسطسسعر صرف الدولار في بورصة موسكو يصل الى أقصى حد منذ أبريل 2016
GMT 10:21 2018 الخميس ,23 آب / أغسطسالروبل الروسي يسجل أقل سعر في عامين بفعل مخاوف العقوبات
GMT 08:58 2018 الخميس ,23 آب / أغسطسالدولار يقطع موجة خسائره مع انطلاق جولة رسوم تجارية جديدة
GMT 08:49 2018 الخميس ,23 آب / أغسطستراجع الليرة التركية وهبوطها 1.1% الخميس
GMT 12:11 2018 الأحد ,19 آب / أغسطسمؤشر البحرين العام يقفل على ارتفاع والإسلامي على انخفاض
فاجأت سيرينا وليامز، الثلاثاء، الجميع عندما خرجت من شخصيتها الرياضية وصورت إعلان لسماعات "بيتس" الجديدة في نيويورك. الرياضية الأمريكية وبدت الرياضية الأمريكية مختلفة عن عاداتها المعتادة في عالم الملابس الرياضية، حيث ارتدت ملابس ذهبية مذهله وارتديت ثوبًا رائعًا للإعلان الذي كان مليء بالإثارة، و كانت تتجول في منتصف شارع مغلق في ثوب أزرق من الحرير، ويتميز ثوب سيرينا الدرامي بتطريز زهور الكريستال الباهظة حول الصدر وأسفل التنورة، كما أنه يتميز بتفاصيل رشيقة باللون الأبيض، والتي تعرض تنورة سوداء كبيرة من الأسفل. شوهدت سيرينا تشارك في أداء رقصة متقنة وارتدت تاج ذهبي لافتًا للنظر مع تفاصيل معقدة من الماس على الرأس، ونجحت بطلة ويمبلدون في لفتت الانتباه إلى انطلاقها ورشاقتها وهي تسير نحو الكاميرا، وشوهدت سيرينا تشارك في أداء رقصة متقنة على درجات منزل من الحجر البني يحيط بها فنانين وراقصين، وارتدت
أرسل تعليقك