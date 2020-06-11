الدولار يرتفع مع قلق المستثمرين من توقعات المركزي الأمريكي
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الدولار يرتفع مع قلق المستثمرين من توقعات المركزي الأمريكي

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العرب اليوم - الدولار يرتفع مع قلق المستثمرين من توقعات المركزي الأمريكي

الدولار الاميركي
واشنطن - العرب اليوم

صعد الدولار مقابل عملات عالية المخاطر كما سجل الين، الذي يُعد ملاذا آمنا، أعلى مستوى في شهر يوم الخميس، مع شعور المستثمرين بقلق بالغ حيال توقعات المركزي الأمريكي القاتمة للاقتصاد.

وأدت تلك التحركات لأن يعوض الدولار خسائره الأولية بعد إعلان موقف المركزي الأمريكي من السياسة النقدية، إذ توقع أسعار فائدة قرب الصفر لسنوات، وهو ما لقي ترحيبا كمؤشر على دعمه المستمر لأسعار الأصول.

وتراجع الدولار الأسترالي عن أعلى مستوى في 11 شهرا وهبط 1% مسجلا 0.6923 دولار أمريكي، مع بيع المستثمرين العملة لجني الأرباح.

وكان الدولار الأسترالي قد شهد موجة صعود دفعته للارتفاع بنسبة 3.8% منذ بداية يونيو الجاري.

كما تخلى الدولار النيوزيلندي عن أعلى مستوى سجله في أربعة أشهر ونصف الشهر وهبط 0.7% إلى 0.6488 دولار أمريكي. وارتفع الين الياباني قليلا مسجلا 106.90 مقابل الدولار الأمريكي وهو أعلى مستوى منذ منتصف مايو الماضي.

ويتوقع صانعو السياسات في المركزي الأمريكي انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 6.5% هذا العام ومعدل بطالة عند 9.3% في نهاية السنة.

وقال جيروم باول، رئيس المركزي الأمريكي "إن الطريق طويل.. نحن حتى لا نفكر في بحث رفع أسعار الفائدة".

وكان ذلك كفيلا بأن يذكر بعمق المشكلات الاقتصادية العالمية ويقلص الحماس الذي استمر لأسبوعين في الأسواق المالية ويبعد المستثمرين عن الإقبال على الأسهم والعملات العالية المخاطر ويعيدهم لشراء السندات والدولار.

المصدر: "رويترز"

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الدولار يرتفع مع قلق المستثمرين من توقعات المركزي الأمريكي الدولار يرتفع مع قلق المستثمرين من توقعات المركزي الأمريكي



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