الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي واليورو

سجل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية مرتفعا مقابل الدولار بنسبة 0.20 % إلى 1.2754 دولار، وبنسبة 0.04 % مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1232 يورو.