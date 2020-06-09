مصر تبيع سندات بنصف مليار دولار

ذكرت وكالة "رويترز" أن البنك المركزي المصري باع سندات بنصف مليار دولار، في خطوة تهدف لدعم إنفاق الميزانية.

وقال البنك المركزي إن مصر باعت اليوم أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 509.3 مليون دولار.

ووفقا للمركزي فإن متوسط عائد السندات السنوي يبلغ 3.45 بالمئة.

المصدر: "رويترز"