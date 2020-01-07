سعر الجنيه المصري مقابل جنيه استرليني اليوم الثلاثاء 7كانون الثاني يناير 2020
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سعر الجنيه المصري مقابل جنيه استرليني اليوم الثلاثاء 7كانون الثاني يناير 2020

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العرب اليوم - سعر الجنيه المصري مقابل جنيه استرليني اليوم الثلاثاء 7كانون الثاني يناير 2020

أسعار العملات
القاهرة - العرب اليوم

بداية تعاملات سوق المال في البنوك المصرية كالآتي 1 جنيه استرليني = 21.37 جنيه مصري 1 جنيه مصري = 0.05 جنيه استرليني



 

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سعر الجنيه المصري مقابل جنيه استرليني اليوم الثلاثاء 7كانون الثاني يناير 2020 سعر الجنيه المصري مقابل جنيه استرليني اليوم الثلاثاء 7كانون الثاني يناير 2020



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