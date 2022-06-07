ارتفاع عملة البتكوين إلى أكثر من 31 ألف دولار

تواصل العملة الرقمية الشهيرة بتكوين ارتفاعها حيث تجاوزت مستوى 31 ألف دولار للوحدة الواحدة، بعد تراجعها في ختام الأسبوع الماضي، لتسجل أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم الاثنين ارتفاعا بنسبة 4ر5% إلى 31553 دولار كما ارتفعت العملة الرقمية الأقل شهرة إيثر بنسبة 6ر5%, كما ارتفعت عملات سولانا وأفالانش وكاردانو بنسبة 11%، مع تحسن مستويات ثقة المستثمرين في سوق العملات المشفرة ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماتي جرينسبان مؤسس شركة كوانتم إيكونوميكس قوله "أسس بتكوين والعناصر الفنية ذات الصلة تحسنت خلال الأيام القليلة الماضية. ورغم أن الأمر يبدو سابقا لآوانه، فإن المتعاملين الأكثر يتصورون انتهاء هذا التراجع الممتد" للعملات المشفرة.