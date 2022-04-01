الأسهم اليابانية تفتح على انخفاض ونيكاي يتراجع 071 وتوبكس يهبط 069
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الأسهم اليابانية تفتح على انخفاض و"نيكاي" يتراجع 0.71% و"توبكس" يهبط 0.69%

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العرب اليوم - الأسهم اليابانية تفتح على انخفاض و"نيكاي" يتراجع 0.71% و"توبكس" يهبط 0.69%

الأسهم اليابانية تفتح على انخفاض و"نيكاي" يتراجع 0.71% و"توبكس" يهبط 0.69%
طوكيو - العرب اليوم

  فتح المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة، على انخفاض 0.71% إلى 27624.11 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.69% إلى 1933.04 نقطة.  وكان "نيكاي" أغلق على انخفاض أمس الخميس، مسجلاً أسوأ أداء فصلي له منذ عامين، حيث أغلق منخفضاً 0.73 % إلى 27821.43 نقطة.  وهبط المؤشر "توبكس" 1.08 % إلى 1946.40 نقطة.  وعلى أساس فصلي، خسر "نيكاي" 3.37 %، وهو أكبر تراجع له منذ ربع السنة المنتهي في مارس 2020، عندما تأثرت الاقتصادات العالمية بالصدمة الأولى لـ"كوفيد-19".

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الأسهم اليابانية تفتح على انخفاض ونيكاي يتراجع 071 وتوبكس يهبط 069 الأسهم اليابانية تفتح على انخفاض ونيكاي يتراجع 071 وتوبكس يهبط 069



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