استقرار مؤشر الأنشطة الصناعية في اليابان خلال يوليو الماضي

استقر مؤشر كافة الأنشطة الصناعية في اليابان خلال يوليو الماضي.
وكشفت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن مؤشر كافة الصناعات لم يسجل في يوليو أي اختلاف مقارنة بشهر يونيو عندما انخفض بنسبة 9ر0 %.
وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون أن يسجل المؤشر ارتفاعا طفيفا بنسبة 1ر0 %.
ومن بين مكونات المؤشر، انخفض نشاط قطاع الانشاءات بنسبة 6ر0 % مقابل انخفاض بنسبة 4ر2 % في يونيو، كما تراجع مؤشر الانتاج الصناعي بنسبة 2ر0 % في يوليو بعد انخفاضه 8ر1 % في يونيو.
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تعتبر جيجي حديد وكايا جربر العارضتان الأكثر طلبًا في العالم، بعد أن هيمنتا على مدرجات العالم التى لا تعد ولا تحصى خلال شهر الموضة هذا العام. وحصلت كل منهما على عروض الأزياء على مدرج ماكس مارا لعرض مجموعة الربيع / الصيف 2019 ، خلال أسبوع الموضة في ميلانو صباح الأربعاء، حيث تمت مشاركتهن بتصاميم تتمتع بأسلوب جريء وجذاب. وكانت جيجي البالغة من العمر 23 عامًا ,تجذب الانتباه في معطف أسود تم تصميمه ليتناسب مع الشكل المميز الإمبراطوري الذي يهدف للكمال، بينما ارتدت كايا البالغة من العمر 17 عامًا، لونًا أصفر نابضًا بالحياة. وارتدت جيجي مجموعة من الموديلات المذهلة، من بينها تصاميم لإيرينا شايك وجوان سمولز، وبدأت باقتحام المدرج في ملابس خارجية أنيقة، مصحوبة بحزام سميك لفت الانتباه إلى خصرها الصغير. وامتلأت السترة بالتفاصيل المزيّنة في نهايتها. وكانت جيجي تتألق بقطعة منمقة
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