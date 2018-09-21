استقرار مؤشر الأنشطة الصناعية في اليابان خلال يوليو الماضي

استقر مؤشر كافة الأنشطة الصناعية في اليابان خلال يوليو الماضي.

وكشفت بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أن مؤشر كافة الصناعات لم يسجل في يوليو أي اختلاف مقارنة بشهر يونيو عندما انخفض بنسبة 9ر0 %.

وكان المحللون الاقتصاديون يتوقعون أن يسجل المؤشر ارتفاعا طفيفا بنسبة 1ر0 %.

ومن بين مكونات المؤشر، انخفض نشاط قطاع الانشاءات بنسبة 6ر0 % مقابل انخفاض بنسبة 4ر2 % في يونيو، كما تراجع مؤشر الانتاج الصناعي بنسبة 2ر0 % في يوليو بعد انخفاضه 8ر1 % في يونيو.