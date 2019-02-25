مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على ارتفاع

ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم إلى أعلى مستوى له في عشرة أسابيع بعد أن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيؤجل زيادة الرسوم الجمركية علي الواردات الصينية في أعقاب محادثات تجارية مثمرة مطلع الأسبوع.

وارتفع نيكي 0.48 % إلى 21528.23 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق للمؤشر القياسي منذ 13 ديسمبر .

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 % إلى 1620.87 نقطة.