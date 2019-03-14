متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في الاردن بالدينار الاردني
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متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

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العرب اليوم - متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الذهب
القاهرة -العرب اليوم
الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 29.67 دينار $41.90
سعر الذهب عيار 22 27.20 دينار $38.41
اسعار الذهب عيار 21 25.96 دينار $36.67
اسعار الذهب عيار 18 22.25 دينار $31.43
سعر الذهب عيار 14 17.31 دينار $24.44
سعر الذهب عيار 12 14.83 دينار $20.95
اسعار أوقية الذهب 922.65 دينار $1,303
اسعار جنيه الذهب 207.68 دينار $293.33
اسعار كيلو الذهب 29,667 دينار $41,904
اقتصاد عاجل
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متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في الاردن بالدينار الاردني متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في الاردن بالدينار الاردني



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متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في الاردن بالدينار الاردني متوسط اسعار الذهب الخميس في أسواق المال في الاردن بالدينار الاردني



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