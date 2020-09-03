اشتعال النيران في ناقلة نفط عملاقة في طريقها لـ الكويت

اشتعلت النيران في ناقلة نفط عملاقة متجهة من الهند إلى الكويت، وكثرت في الفترة الأخيرة أحداث مماثلة لاحتجاز أو إضرام النيران في ناقلات نفط عملاقة وكانت ناقلتا نفط تعرضتا في يوليو 2019 لحادثين منفصلين في خليج عمان، إذ ذكرت وكالة "رويترز" أنّ واحدة منهما استهدفت بطوربيد ما تسبب في اشتعال النار فيها.