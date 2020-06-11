سعر الذهب في التعاملات الفورية يرتفع بنسبة 0.59%

ارتفع سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية صباح اليوم بمقدار 10.15 دولاراً أمريكياً أو بما يعادل نسبة 0.59 % ليبلغ 1717.65 دولاراً أمريكياً.

وصعد سعر أوقية الذهب للعقود الأمريكية الآجلة بمقدار 8.55 دولاراً أمريكياً أو ما يعادل نسبة 0.50 % ليصل إلى 1722.05 دولاراً أمريكياً.